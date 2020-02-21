Посол РФ в США заявил об отсутствии у России стремления к военному доминированию

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии у России стремления к военному доминированию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано в рамках торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, которых прошел в посольстве.

Посол уточнил, что Россия также не стремиться к гонке вооружений, а также указал на необходимость в оборонном потенциале, который обеспечил бы сдерживание от агрессии потенциальных противников.

«Они (вооруженные силы. — примечание «Газеты.Ru») надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности», — добавил Антонов.

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