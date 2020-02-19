В ЛНА Хафтара сообщили об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара уведомила о ликвидации турецкого судна с оружием, причалившим в порт Триполи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, судно зашло в гавань утром вторника, 18 февраля.

«Уничтожено турецкое судно, груженное оружием и боеприпасами», — говорится в заявлении ЛНР.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

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