В ДНР раскритиковали план «12 шагов к миру в Донбассе»
Министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила о бесполезности предложенного Киевом плана «12 шагов к миру в Донбассе», цитирует РИА «Новости».
По ее мнению, этот план является попыткой уйти от выполнения минских договоренностей. Кроме того, в действительности предложенные меры бесполезны.
«Они довольно расплывчаты... сделаны абсолютно без учета мнения представителей республик», — добавила она.
От лица республики Никонорова отметила, что такая инициативы вредит мирному процессу. По ее словам, план «12 шагов» сконцентрирован вокруг решения вопросов безопасности, а не восстановления прав человека.
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