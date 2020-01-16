Украина просит НАТО о присоединении к одной из программ альянса

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой рассмотреть заявку на вступление страны в Программу расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщается на сайте кабинета министров Украины.

Присоединение Украины к программе альянса объяснятся практическими, а не политическими мотивами, отметил Кулеба. По его словам, это позволит стране и альянсу оперативно обмениваться разведывательными данными, а также будет способствовать превышению уровня безопасности в Черноморском регионе.

Вице-премьер также подчеркнул, что крушение украинского самолета в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны показало значимость оперативного обмена разведданными между Украиной и НАТО.

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