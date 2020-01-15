NYT опубликовал видео возможного попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране

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Американская газета The New York Times показала новое видео, на котором, вероятно, запечатлен момент, когда две иранские ракеты попадают в украинский самолет, в результате чего он падает.

Верифицированное изданием видео было снято камерами наружного наблюдения. На записи видно, как две ракеты с интервалом 30 секунд были выпущены и достигли, как утверждается, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

«Ракеты были выпущены из иранской площадки в восьми милях (почти 5 км) от самолета», — подчеркивает издание.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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