Борисов: Россия находится на шестом месте по трате на вооружение

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия находится на шестом месте в мире по трате на вооружение и обладает высоким уровнем боеспособности. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, стране удается «держать паритет», несмотря на то, что бюджет США и НАТО на развитие вооруженных сил в 12-14 раз больше, чем у России.

Борисов уточнил, что в 2020 году военные расходы Соединенных Штатов составят $750 млрд, бюджет Североатлантического альянса — более $1 трлн.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute) военные расходы России в 2018 году составили $ 61,4 млрд, США - $ 649 млрд, Китая - $ 250 млрд, Саудовской Аравии - $ 7,6 млрд.

Вице-премьер также отметил, что РФ занимает второе место после Соединенных Штатов по экспорту вооружений, в процентном соотношении — 36% против 21%.