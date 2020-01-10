В США заявили, что не собираются обсуждать с Ираком вывод своих войск

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что на данный момент американские власти не собираются обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление.

Она пояснила, что сейчас любая направленная в Ирак делегация, своей задачей будет ставить обсуждение того, как лучше подтвердить приверженность стратегическому партнерству, но не на обсуждение вывода войск.

До этого исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки дальнейшего вывода войск международной коалиции.

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