Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на «плохое поведение» Северной Кореи, передает РИА «Новости».

По его словам, американская сторона может с легкостью сдержать поведение КНДР, если страна захочет сражаться.

«Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи», — подчеркнул министр.

Также Эспер добавил, что надеется на силы страны и помощь союзников в регионе.

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