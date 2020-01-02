Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на «плохое поведение» Северной Кореи, передает РИА «Новости».
По его словам, американская сторона может с легкостью сдержать поведение КНДР, если страна захочет сражаться.
«Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи», — подчеркнул министр.
Также Эспер добавил, что надеется на силы страны и помощь союзников в регионе.
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