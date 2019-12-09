Командующий рассказал о боевом потенциале Северного флота

Северный флот оснащен новой техникой и вооружениями на 60%, заявил командующий Александр Моисеев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам командующего, доля новой техники и вооружения в среднем составляет 60%, при этом по отдельным позициям превышает этот показатель.

Моисеев отметил, что флот получил на вооружение фрегат «Адмирал Горшков», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и другие корабли.

Он подчеркнул, что личный состав активно испытывает новейшие подводные лодки и суда.

Также командующий заявил, что планомерный процесс обновления Северного флота позволяет наращивать военный потенциал и эффективно решать задачи по защите национальных интересов России.

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