В Анкаре заявили об укреплении обороноспособности НАТО за счет С-400

Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что купленные турецкой стороной российские ЗРК С-400 упрочивают обороноспособность НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 — это не снижает, а наоборот, еще больше укрепляет обороноспособность НАТО», — сказал Сафи.

Он также отметил, что Анкара приобретает российское вооружение в укрепления собственной системы ПВО.

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