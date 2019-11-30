США призвали стран-участниц НАТО увеличить расходы на оборону
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Американская сторона призвала лидеров стран-членов НАТО увеличить финансирование оборонных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
По данным источника, Белый дом будет ждать от стран-участниц Североатлантического альянса роста оборонных расходов до 2% ВВП. Отмечается, что в настоящее время такого показателя смогли достичь только девять стран-участниц НАТО.
Идею по увеличению расходов на оборону также оценил и одобрил президент США Дональд Трамп, так как он хочет, чтобы альянс стал сильнее.
«Мы призываем... увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе», — добавил источник.
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