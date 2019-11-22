Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

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Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Как отмечается, учения пройдут на морском полигоне Северного флота.

«Пуск «Циркона» предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части», — сказал источник.

Он также отметил, что в настоящее время разрабатывается необходимый стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба ракетой.

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