МИД сообщил об отсутствии угроз для России на севере Балтики

Российская сторона не видит никаких угроз на севере Балтики. Об этом рассказал РИА «Новости» глава Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

По его словам, в этом районе нет ничего угрожающего безопасности России, поэтому страна не будет решать угрозы военными действиями.

До этого СМИ писали, что Швеция перенесла штаб ВМС на подземную базу на острове Мускё 1969 года. Этот поступок оценивался как высшая внешнеполитическая угроза.

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