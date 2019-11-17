Як-130 модернизируют до боевого

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о намерении модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 до значительной степени боевого. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что корпорация намерена кастомизировать увеличенные боевые возможности специально для заказчиков на Ближнем Востоке, чтобы самолет мог отвечать их запросам.

Слюсарь добавил, что ОАК «глубоко модернизирует» Як-130, расширив его боевые возможности.

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