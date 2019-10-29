Киев подтвердил информацию о начале операции по разведению сил в Золотом
close
Украинский штаб операции объединенных сил в Донбассе подтвердил, что 29 октября в 12:00 (13:00 мск) начался процесс отвода сил с обеих сторон от линии соприкосновения в городе Золотое в Луганской области. Об этом сообщает RT.
Как отметили в штабе, что приступить к процессу удалось благодаря режиму тишины в Донбассе, который наблюдался в течение последней недели.
По словам украинской стороны, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ также подтвердили начало разведения сил и средств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Депутат Верховной рады сообщил о попытках сорвать разведение в Золотом
— Глава МИД Украины сообщил о начале процесса разведения сил в Зотолом