Киев подтвердил информацию о начале операции по разведению сил в Золотом

Украинский штаб операции объединенных сил в Донбассе подтвердил, что 29 октября в 12:00 (13:00 мск) начался процесс отвода сил с обеих сторон от линии соприкосновения в городе Золотое в Луганской области. Об этом сообщает RT.

Как отметили в штабе, что приступить к процессу удалось благодаря режиму тишины в Донбассе, который наблюдался в течение последней недели.

По словам украинской стороны, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ также подтвердили начало разведения сил и средств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депутат Верховной рады сообщил о попытках сорвать разведение в Золотом

— Глава МИД Украины сообщил о начале процесса разведения сил в Зотолом