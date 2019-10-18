NI рассказал о «настоящем» российском оружии «Судного дня»

В американском издании The National Interest появилась публикация о новом российском атомном подводном крейсере стратегического назначения »Юрий Долгорукий».

В статье эту субмарину называют «настоящим оружием Судного дня».

Автор публикации приводит в пример залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава», который состоялся в мае 2018 года из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Тогда до запланированной цели ракеты преодолели 3500 тысяч миль, успешно поразив ее.

Как сообщается, «Булава» обладает необычно мелкой траекторией полета. Поэтому ее трудно перехватить. Данный тип ракет, каждая из которых весит 40-тонн, способна уйти от порядка 40 ударов ПВО.

Также в статье сравнивают «Юрий Долгорукий«с аналогами, имеющимися у США, Китая, Франции, Великобритании и Индии.

В издании отмечают, что российская подлодка может разрушить города противника даже в том случае, если другие ядерные силы будут ликвидированы при первом ударе.