Взрыв произошел на юго-востоке Турции
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На юге-востоке Турции взорвались самодельные взрывчатые вещества, сообщает Reuters со ссылкой на местную мэрию.
Уточняется, что взрыв произошел в турецком Диярбакыре на дороге, когда проезжала машина с жителями.
По последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека, в еще 13 — получили тяжелые ранения.
Предполагается, что взрывчатка была заложена боевиками.
В настоящее время нет других деталей случившегося.
Ранее сообщалось, что в Турции произошел взрыв на военной базе.