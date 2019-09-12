Взрыв произошел на юго-востоке Турции

На юге-востоке Турции взорвались самодельные взрывчатые вещества, сообщает Reuters со ссылкой на местную мэрию.

Уточняется, что взрыв произошел в турецком Диярбакыре на дороге, когда проезжала машина с жителями.

По последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека, в еще 13 — получили тяжелые ранения.

Предполагается, что взрывчатка была заложена боевиками.

В настоящее время нет других деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что в Турции произошел взрыв на военной базе.