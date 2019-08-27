Путин согласился организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности поспособствовать полетам турецких летчиков на российских двухместных истребителях Су-30СМ, передает РИА «Новости».

Уточняется, что такое заявление Путин сделал после встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Президент России рассказал, что Эрдоган и военно-промышленная делегация Турции ознакомились с российскими достижениями. В частности, гостям показали истребители Су-35 и Су-57.

«Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин разрешил Эрдогану купить Су-57.