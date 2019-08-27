Полковник ВМС Украины заявил о заходе корабля в зону российских учений

Начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко сообщил, что малый разведывательный корабль «Переяслав» заходил в зону проведения учений Черноморского флота России, передает РИА «Новости».

По его словам, корабль направился с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии и следовал по рекомендуемому пути.

Рыженко добавил, что «Переяслав» шел из Грузии в сопровождении российских кораблей.

Кроме того, полковник отметил, что в российских водах не проводились никакие учебные действия.

Ранее сообщалось, что украинские военные задержали российский танкер в порту в Одесской области.