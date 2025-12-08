На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ведущего «Дождя» объявили в розыск

МВД: ведущий «Дождя» Денис Катаев объявлен в розыск
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ведущего телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Об этом говорится в электронной базе министерства внутренних дел (МВД) России.

При этом формулировка статьи, по которой возбуждено дело, не указано.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что в отношении Катаева возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Минюст внес журналиста в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Он ранее работал на российском телеканале «Дождь», однако сейчас является сотрудником французского СМИ.

В январе 2025 года суд отклонил иск Катаева, просившего исключить его из списка иноагентов. В своем заявлении журналист настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд посчитал этот довод неубедительным.

Ранее суд добавил Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) год колонии.

