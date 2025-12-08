На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушка вышла замуж за спасателя, который вытащил ее из-под завалов 17 лет назад

В Китае девушка 17 лет спустя вышла замуж за мужчину, который спас ей жизнь
true
true
true
close
icswb.com

Китаянка вышла замуж за мужчину, который спас ей жизнь 17 лет назад. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

В мае 2008 года Лян Чжибинь, которому тогда было 22 года, вытащил 10-летнюю Лю Симэй из-под завалов обрушившегося двухэтажного жилого дома после 8-балльного землетрясения в провинции Сычуань.

Они потеряли связь на долгие годы, пока в 2020 году во время ужина с родителями в ресторане Лю не увидела Ляна за соседним столиком. Возобновив отношения, влюбленные обнаружили, что у них глубоко схожие ценности. В начале этого месяца пара заключила брак в Чанше.

«Я влюбилась в него не из благодарности. Я поняла, что могу доверить ему свою жизнь», — заявила Лю.

Ее муж, Лян, отметил, что не ожидал такого развития событий, но теперь благодарен судьбе.

«Удивительно, я спас ей жизнь 17 лет назад, а теперь она стала светом моей жизни», — сказал он.

Ранее пара познакомилась в ДТП и сыграла свадьбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами