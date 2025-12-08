Девушка вышла замуж за спасателя, который вытащил ее из-под завалов 17 лет назад

Китаянка вышла замуж за мужчину, который спас ей жизнь 17 лет назад. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).
В мае 2008 года Лян Чжибинь, которому тогда было 22 года, вытащил 10-летнюю Лю Симэй из-под завалов обрушившегося двухэтажного жилого дома после 8-балльного землетрясения в провинции Сычуань.
Они потеряли связь на долгие годы, пока в 2020 году во время ужина с родителями в ресторане Лю не увидела Ляна за соседним столиком. Возобновив отношения, влюбленные обнаружили, что у них глубоко схожие ценности. В начале этого месяца пара заключила брак в Чанше.
«Я влюбилась в него не из благодарности. Я поняла, что могу доверить ему свою жизнь», — заявила Лю.
Ее муж, Лян, отметил, что не ожидал такого развития событий, но теперь благодарен судьбе.
«Удивительно, я спас ей жизнь 17 лет назад, а теперь она стала светом моей жизни», — сказал он.
