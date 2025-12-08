Девушка вышла замуж за спасателя, который вытащил ее из-под завалов 17 лет назад

В Китае девушка 17 лет спустя вышла замуж за мужчину, который спас ей жизнь

Китаянка вышла замуж за мужчину, который спас ей жизнь 17 лет назад. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

В мае 2008 года Лян Чжибинь, которому тогда было 22 года, вытащил 10-летнюю Лю Симэй из-под завалов обрушившегося двухэтажного жилого дома после 8-балльного землетрясения в провинции Сычуань.

Они потеряли связь на долгие годы, пока в 2020 году во время ужина с родителями в ресторане Лю не увидела Ляна за соседним столиком. Возобновив отношения, влюбленные обнаружили, что у них глубоко схожие ценности. В начале этого месяца пара заключила брак в Чанше.

«Я влюбилась в него не из благодарности. Я поняла, что могу доверить ему свою жизнь», — заявила Лю.

Ее муж, Лян, отметил, что не ожидал такого развития событий, но теперь благодарен судьбе.

«Удивительно, я спас ей жизнь 17 лет назад, а теперь она стала светом моей жизни», — сказал он.

