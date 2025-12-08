На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше задержали трех украинцев со шпионским оборудованием

Трех граждан Украины со шпионскими и хакерскими устройствами задержали в Польше
Shutterstock

В Польше задержали трех граждан Украины, у которых полицейские нашли детектор шпионских устройств и хакерское оборудование в автомобиле. Об этом сообщает Polsat News.

Задержаны мужчины 39, 42 и 43 лет. Они объяснили правоохранителям, что путешествуют по Европе и из Польши планировали добраться до Литвы.

В ходе обыска машины полицейские обнаружили несколько устройств, которые могут применяться для вмешательства в стратегические IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей. У подозреваемых изъяли антенны, портативные компьютеры, крупную партию SIM-карт, жесткие диски и камеры.

Украинцы представились IT-специалистами, однако не смогли объяснить полицейским, для чего им понадобилась такая аппаратура.

Задержанным предъявили обвинение в мошенничестве, в том числе компьютерном, а также в приобретении устройств для осуществления преступлений, включая попытку повредить данным, представляющим особое значение для национальной обороны.

Суд арестовал граждан Украины на три месяца.

Ранее Франция арестовала двух граждан РФ по подозрению в шпионаже.

