США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд
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Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.
По словам представителя Госдепа, это решение принято в рамках программы иностранной военной помощи.
«Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16 °C/D Block 70», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Китай пообещал отреагировать на продажу США истребителей F-16V Тайваню.