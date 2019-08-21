США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд

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Многоцелевой истребитель F16 Многоцелевой истребитель F16
Многоцелевой истребитель F16
AHMED JADALLAH/Reuters

Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.

По словам представителя Госдепа, это решение принято в рамках программы иностранной военной помощи.

«Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16 °C/D Block 70», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Китай пообещал отреагировать на продажу США истребителей F-16V Тайваню.