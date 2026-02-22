Размер шрифта
В Волгограде подростки жестоко избили школьника из-за конфликта с их подругой

В Волгограде юношей задержали за избиение школьника из-за ссоры с их подругой
Telegram-канал «Волгоград»

Подростки из Волгограда стали фигурантами уголовного дела после избиения школьника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Молодых людей задержали после того, как в интернете появилось видео с избиением 15-летнего юноши. На кадрах заметно, как один из нападавших ударил пострадавшего ногой по голове, и, когда тот упал, продолжил избивать.

Как установили полицейские, за некоторое время до инцидента школьник поссорился с 15-летней студенткой местного техникума. Она назначила оппоненту встречу, но взяла на нее двоих знакомых 17 и 18 лет.

«Прибыв на встречу, молодые люди заставили школьника извиняться, а после стали наносить ему многочисленные удары руками и ногами», – сообщается в публикации.

При этом сама студентка снимала происходящее на видео и сама опубликовала в соцсетях.

Родители пострадавшего обратились в полицию, участников конфликта быстро установили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Копейске из-за буллинга школьники избили мальчика до потери сознания.
 
