На Украине заявили, что российские войска атаковали принадлежащий США завод

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по заводу сладостей, принадлежащему американской компании Mondelez, в украинском городе Тростянце. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, ракета попала в одно из производственных зданий. В связи с этим дипломат заявил, что Россия якобы нацелена не только на Украину, но и на бизнес-интересы Соединенных Штатов в европейских странах.

«Москва не может говорить об экономическом диалоге с Вашингтоном, атакуя принадлежащие американцам производственные объекты», — написал министр.

В ночь на 22 февраля российские войска нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим и военным объектам на Украине. Telegram-канал SHOT сообщил, что целями атаки, в том числе, стали Трипольская теплоэлектростанция и ТЭЦ-6 в Киеве. Как утверждают журналисты, в атаке были задействованы около 80 дронов типа «Герань» и более 10 крылатых ракет Х-22. Кроме того, использовались баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее мощный ночной удар по Киеву попал на видео.