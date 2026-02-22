В Ярославской области восстановили движение поездов после остановки состава

Пассажирские поезда, задержанные из-за остановки грузового состава в Ярославской области, в настоящее время следуют по маршрутам в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

«Движение поездов по участку Берендеево — Ростов Великий <...> осуществляется в штатном режиме. Все поезда следуют по своим маршрутам», — отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что в 8:30 мск с отставанием от графика следовали пять пассажирских поездов. Поезд №68 из Москвы в Абакан задерживался примерно на два часа. С отставанием до одного часа двигались поезда №2 Москва — Владивосток, №330 Вологда — Архангельск, №126 Москва — Череповец и №42 Москва — Воркута.

Вечером 21 февраля пресс-служба СЖД заявила, что в Ярославской области из-за технической неисправности был остановлен грузовой состав. На этом фоне на участке Берендеево — Ростов Великий задержали шесть пассажирских поездов. Речь идет о двух поездах из Москвы в Кострому, одном из Москвы в Читу, одном из Москвы в Ярославль, одном из Ярославля в Александров и одном из Александрова в Ярославль. В сообщении подчеркивалось, что в вагонах поддерживался комфортный температурный режим.

