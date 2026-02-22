Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Ярославской области восстановили движение поездов после остановки состава

СЖД: задержанные из-за ЧП в Ярославской области поезда следуют в штатном режиме
Александр Кряжев/РИА Новости

Пассажирские поезда, задержанные из-за остановки грузового состава в Ярославской области, в настоящее время следуют по маршрутам в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

«Движение поездов по участку Берендеево — Ростов Великий <...> осуществляется в штатном режиме. Все поезда следуют по своим маршрутам», — отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что в 8:30 мск с отставанием от графика следовали пять пассажирских поездов. Поезд №68 из Москвы в Абакан задерживался примерно на два часа. С отставанием до одного часа двигались поезда №2 Москва — Владивосток, №330 ВологдаАрхангельск, №126 Москва — Череповец и №42 Москва — Воркута.

Вечером 21 февраля пресс-служба СЖД заявила, что в Ярославской области из-за технической неисправности был остановлен грузовой состав. На этом фоне на участке Берендеево — Ростов Великий задержали шесть пассажирских поездов. Речь идет о двух поездах из Москвы в Кострому, одном из Москвы в Читу, одном из Москвы в Ярославль, одном из Ярославля в Александров и одном из Александрова в Ярославль. В сообщении подчеркивалось, что в вагонах поддерживался комфортный температурный режим.

Ранее в Мордовии столкнулись поезд и автомобиль.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!