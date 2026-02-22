«Казалось, что придут и отберут»: Филиппов о серебре Олимпийских игр

Серебряный призер зимних Олимпийских игр — 2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов признался, что после завоевания медали у него были «дурные мысли». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Вечером после гонки меня жестко накрыло. Я не мог осознать, что это моя медаль. Мне казалось, что вот сейчас придут и заберут эту награду из-за того, что я что-то не так сказал или сделал. Было ощущение, как будто я украл эту медаль или на время взял у кого-то», — поделился он.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

Ранее Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения.