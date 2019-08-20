Исследователи обнаружили сеть подземных ходов на Курильских островах

Экспедиция отыскала на острове Итуруп сеть подземных ходов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточно-военного округа.

Как отмечается, ходы могли быть построены во времена Второй мировой войны. Ученым удалось исследовать около 100 метров подземелья и семь подземных ходов. В ходе раскопок экспедиция нашла кружки 1953 года с изображением звезды.

Также в заливе Касатка примерно в 70 метрах от берега была обнаружена затонувшая деревянная японская шхуна времен первой половины XX века.

Всего в экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» приняли участие около 100 человек. В настоящее время проходят исследования на островах Итуруп и Уруп.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили уникальный саркофаг в Крыму.