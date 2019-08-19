Депутат Госдумы отреагировал на запуск США запрещенной ракеты

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал комментарий после того, как появились данные об испытании США ракеты, нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает RT.

Депутат предположил, что американская сторона достигла той стадии испытаний, когда пришло время выводить их из лаборатории на полигон.

«Именно для этого они инициировали вопрос о выходе из этого Договора РСМД якобы потому, что виновата Российская Федерация», — заявил Шерин.

Он добавил, что на такие разработки у Вашингтона ушло примерно пять лет, а обвинения в адрес российской стороны были циничными и бессовестными.

Ранее сообщалось, что Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас.