The National Interest сообщил о подготовке военных Китая к войне

The National Interest пишет о новой реальности, с которой сталкиваются Соединенные Штаты в отношениях с крупными мировыми державами.

Отмечается, что она определит траекторию внешней политики страны в ближайшем будущем. Речь идет в том числе о Китае. Из-за чванства Пекина подход к нему США должен стать более конфронтационным. В статье упоминается ежегодный доклад конгрессу, который позволяет представить, что из себя представляет Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Согласно документу, она является одним из аспектов, свидетельствующих о росте власти Китая. За пределами страны, по сравнению с другими инструментами власти, она действует ограниченным образом.

Согласно материалу, силы НОАК реструктуризуются. Кроме того, в стране мобилизуются ресурсы для того, что ВС страны могли вести региональные войны. Несмотря на то, что ситуация в Китае тревожит США, американские военные должны поддерживать открытие линии связи с китайскими коллегами для конструктивных отношений с Пекином.