Испанцы отреагировали на сближение своего истребителя с самолетом Шойгу

Читатели испанского издания El Confidencial отреагировали на инцидент, когда истребитель ВВС Испании из подразделения НАТО сблизился с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой.

Отмечается, что многие читатели выразили недоумение из-за того, что испанские самолеты делают в этом регионе.

«Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании», — заявил ESTADO_DE_DERECHO.

CHEMINOLA2 выразил надежду на то, что в следующий раз все тоже «обойдется».

«Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент», — отметил ITURBIDE.

Ранее сообщалось, что истребитель Североатлантического альянса F-18, который приближался к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании.