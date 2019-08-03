Байден пообещал расширить военную помощь Украине в случае избрания президентом США

Кандидат в президенты США от Демократической партии на Джо Байден рассказал, что собирается сделать в отношении Украины, если быдет избран президентом в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что намерен сделать украинский вопрос приоритетным.

Байден добавил, что расширил бы помощь Украине в сфере безопасности, в том числе в области вооружения с целью укрепления обороны страны.

Бывший вице-президент США отметил, что в области экономики собирается усилить энергетическую независимость Украины.

По мнению Байдена, необходимо привлечь Францию и Германию к установлению эффективных рычагов воздействия на москву.

Ранее сообщалось, что Байден предложил президенту США Дональду Трампу потягаться в отжиманиях.