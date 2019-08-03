Самолет США провел разведку у берегов Крыма
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Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Plane Radar.
Сообщается, что воздушное судно направлялось из полигона Суда-Бей в Греции к Черноморскому побережью России с целью разведывательного полета.
Отмечается, что это не первый разведывательный самолет, который был замечен в российском воздушном пространстве.
По данным Минобороны, за последнюю неделю у границ России заметили около 40 иностранных летательных аппаратов.