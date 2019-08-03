Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Plane Radar.

Сообщается, что воздушное судно направлялось из полигона Суда-Бей в Греции к Черноморскому побережью России с целью разведывательного полета.

Отмечается, что это не первый разведывательный самолет, который был замечен в российском воздушном пространстве.

По данным Минобороны, за последнюю неделю у границ России заметили около 40 иностранных летательных аппаратов.

Ранее американские самолеты были замечены у берегов Крыма.