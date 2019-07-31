КНДР заподозрили в создании подлодки для баллистических ракет

Минобороны Южной Кореи сообщило о наличии у КНДР новой подлодки, рассчитанной на размещение трех баллистических ракет, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, такая информация была представлена на заседании комитета по безопасности в Сеуле.

В ведомстве пояснили, что им удалось получить снимки, на которых просматривается место для пуска ракет.

Власти Южной Кореи добавили, что, по их данным, Пхеньян готовит подлодку к вводу в эксплуатацию.