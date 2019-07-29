Индия закупит у России ракеты «воздух-воздух» для своих истребителей
Индия и Россия заключили между собой соглашение на поставку партии авиационных ракет Р-27. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что данные ракеты предназначены для вооружения истребителей Су-30МКИ, входящих в состав индийских ВВС.
Как отмечается, контракт между странами заключен на сумму, превышающую $200 млн.
Известно, что указанные ракеты класса «воздух-воздух» могут поражать самолеты противника на больших расстояниях.
Ранее стало известно, что Индия готова сотрудничать с Россией в разработке истребителя Су-57.