Британия введет войска в Бахрейн

Британия намерена отправить в Бахрейн небольшое количество дополнительных военных. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.

Уточняется, что государство хочет увеличить в данном регионе число военных «для усиления защиты судов, проходящих через Персидский залив, вследствие эскалации напряженности с Ираном».

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе 19 июля. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы.

После этого Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера.