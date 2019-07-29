Британия введет войска в Бахрейн
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Британия намерена отправить в Бахрейн небольшое количество дополнительных военных. Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Уточняется, что государство хочет увеличить в данном регионе число военных «для усиления защиты судов, проходящих через Персидский залив, вследствие эскалации напряженности с Ираном».
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе 19 июля. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы.
После этого Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера.