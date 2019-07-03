Установлена личность погибших на подлодке Героев России
Источники назвали имена двух Героев России, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как отмечается, речь идет об испытателе глубоководной военной техники, капитане первого ранга Николае Ивановиче Филине. Он получил награду в прошлом году. Вторым Героем России является командир пострадавшей подлодки, капитан первого ранга Долонский Денис Владимирович. Он получил звание примерно 6-7 лет назад за исследование Антарктики и Арктики.
Ранее сообщалось, что погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся Главному управлению глубоководных исследований Минобороны . Данные об этой части засекречены. Согласно информации в интернете, подразделение специализируется на разведке.