Зеленский счел разведение сил в Станице Луганской шагом к прекращению огня

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Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий по поводу разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, предусмотренного Минскими соглашениями. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

Глава государства выразил надежду на то, что этот шаг поспособствует прекращению огня на всей линии соприкосновения в регионе.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения», — заявил Зеленский.

Он добавил, что это стало возможно благодаря разблокировке минского процесса.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что жители Украины ошиблись, когда отдали свои голоса за Владимира Зеленского на выборах президента.