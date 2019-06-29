К Тихоокеанскому флоту отошла модернизированная атомная подлодка «Омск»

Пресс-служба восточного военного округа рассказала о переходе ракетной атомной подводной лодки «Омск» в ведомство Тихоокеанского флота. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение о передаче было принято в рамках V Международного военно-технического форума «Армия-2019».

В мае 2019 года подводный крейсер «Омск» прошел испытания на море по окончании всех ремонтных работ.

Отмечается, что судно также выполнило глубоководное погружение.

Ранее сообщалось, что испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» пройдут осенью.