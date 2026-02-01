На Западе допустили срыв встречи в Абу-Даби по Украине

Reuters: встреча РФ, Украины и США в Абу-Даби 1 февраля может не состояться

Встреча представителей России, Украины и США, запланированная на 1 февраля в Абу-Даби, может не состояться. Такой вывод сделало агентство Reuters.

В публикации источник ссылается на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона относительно дальнейших встреч.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинская сторона готова к работе «во всех рабочих форматах», однако для него «важно, чтобы были результаты», и чтобы эти встречи состоялись.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

Однако 1 февраля Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет 4 и 5 февраля. Он отметил, что Украина готова к предметному разговору.

