Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

На Западе допустили срыв встречи в Абу-Даби по Украине

Reuters: встреча РФ, Украины и США в Абу-Даби 1 февраля может не состояться
Louisa Gouliamaki/Reuters

Встреча представителей России, Украины и США, запланированная на 1 февраля в Абу-Даби, может не состояться. Такой вывод сделало агентство Reuters.

В публикации источник ссылается на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона относительно дальнейших встреч.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинская сторона готова к работе «во всех рабочих форматах», однако для него «важно, чтобы были результаты», и чтобы эти встречи состоялись.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

Однако 1 февраля Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет 4 и 5 февраля. Он отметил, что Украина готова к предметному разговору.

Ранее в России призвали применить «оружие возмездия».
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!