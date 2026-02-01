В Госдуме предложили заменить ипотеку социальной арендой

Лидер партии Справедливая Россия, глава думской фракции Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья.

По его словам, ипотека не должна оставаться единственным способом решения жилищного вопроса. Миронов отметил, что даже льготные ипотечные программы, по его оценке, в первую очередь выгодны банкам, тогда как интересы граждан оказываются вторичными.

Парламентарий напомнил, что с 2014 года в Жилищном кодексе России действует норма о наемных домах социального использования. Он указал, что такие проекты реализуются, в том числе, через ДОМ.РФ, однако их количество, по его словам, остается незначительным.

Миронов заявил о необходимости расширять эту практику. По его мнению, государство может самостоятельно строить арендные дома или привлекать застройщиков, у которых значительная часть квартир остается непроданной.

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность выкупа государством пустующих квартир у застройщиков без наценки и передачи их в социальную аренду молодым, студенческим и многодетным семьям, бюджетникам, а также тем, кто формально не относится к малоимущим, но не может позволить себе ипотеку.

