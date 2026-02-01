Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Госдуме предложили заменить ипотеку социальной арендой

Миронов предложил ввести в России программу социальной аренды жилья
Shutterstock

Лидер партии Справедливая Россия, глава думской фракции Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья.

По его словам, ипотека не должна оставаться единственным способом решения жилищного вопроса. Миронов отметил, что даже льготные ипотечные программы, по его оценке, в первую очередь выгодны банкам, тогда как интересы граждан оказываются вторичными.

Парламентарий напомнил, что с 2014 года в Жилищном кодексе России действует норма о наемных домах социального использования. Он указал, что такие проекты реализуются, в том числе, через ДОМ.РФ, однако их количество, по его словам, остается незначительным.

Миронов заявил о необходимости расширять эту практику. По его мнению, государство может самостоятельно строить арендные дома или привлекать застройщиков, у которых значительная часть квартир остается непроданной.

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность выкупа государством пустующих квартир у застройщиков без наценки и передачи их в социальную аренду молодым, студенческим и многодетным семьям, бюджетникам, а также тем, кто формально не относится к малоимущим, но не может позволить себе ипотеку.

Ранее ставку семейной ипотеки предложили связать с количеством детей.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!