Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США у российских границ, передает ТАСС.
Уточняется, что бомбардировщики В-52Н приближались к государственной границе РФ со стороны Черного и Балтийского морей.
В Национальном центре управления обороной заверили, что российские границы нарушены не были.
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.