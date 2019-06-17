Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США у российских границ, передает ТАСС.

Уточняется, что бомбардировщики В-52Н приближались к государственной границе РФ со стороны Черного и Балтийского морей.

В Национальном центре управления обороной заверили, что российские границы нарушены не были.

Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.