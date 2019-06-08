Как Россия проследит за учениями НАТО на Балтике, рассказал источник

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Военно-дипломатический источник рассказал, что за учениями НАТО Baltops-2019 в Балтийском море будут следить три ракетных корабля России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, что за учениями альянса, которые начнутся 9 июня, проследят силы и средства разведки Балтийского флота.

«За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в акваторию Балтийского моря вошли не менее 15 боевых кораблей НАТО. Уточняется, что учения пройдут с 9 по 21 июня, и в них примут участия 18 стран-членов Североатлантического альянса.