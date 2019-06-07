Российские военные в Сирии отступили, узнали СМИ
Российским военным в Сирии пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Как отмечается, боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам», которая создана на базе «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в России), совершили несколько артиллерийских ударов по позициям российских военнослужащих.
Уточняется, что джихадисты сначала перешли в контрнаступление на правительственные войска Сирии, а после напали на россиян.
Однако, по данным издания, военные из России нанесли массированный удар в ответ на действия боевиков.
На настоящий момент боевики прекратили обстрел Таль-Сальбе.
Ранее появилось видео ракетного удара по аэродрому в Сирии.
«Джабхат ан-Нусры» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.