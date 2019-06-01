Источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске
Источник в экстренных службах рассказал о последствиях взрывов, которые произошли на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, из-за взрывов было нарушено электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра.
Кроме того, в некоторых домах и в машинах выбило стекла.
По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».
Как отмечается, в городе срочно собирают межведомственный штаб.
Ранее сообщалось, что еще один взрыв произошел на заводе в Дзержинске.
Также было названо количество пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске.