Источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске

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Источник в экстренных службах рассказал о последствиях взрывов, которые произошли на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, из-за взрывов было нарушено электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра.

Кроме того, в некоторых домах и в машинах выбило стекла.

По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».

Как отмечается, в городе срочно собирают межведомственный штаб.

Ранее сообщалось, что еще один взрыв произошел на заводе в Дзержинске.

Также было названо количество пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске.