Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

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Международный трибунал по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу трибунала Пак Чжин Хёна.

Как отмечается, трибунал встал на защиту украинской стороны и потребовал от России освободить задержанных в Керченском проливе моряков.

Однако Пак Чжин Хён добавил, что трибунал по морскому праву не просит российскую сторону прекращать уголовное дело против задержанных украинцев.

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия не будет участвовать в трибунале по делу моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.