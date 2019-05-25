Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу трибунала Пак Чжин Хёна.
Как отмечается, трибунал встал на защиту украинской стороны и потребовал от России освободить задержанных в Керченском проливе моряков.
Однако Пак Чжин Хён добавил, что трибунал по морскому праву не просит российскую сторону прекращать уголовное дело против задержанных украинцев.
Ранее в МИД Украины заявили, что Россия не будет участвовать в трибунале по делу моряков.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.