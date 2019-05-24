Новый глава Генштаба Украины высказался об операции в Керченском проливе

Новый глава Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак, назначенный президентом Владимиром Зеленским, заявил, что украинских моряков нельзя было посылать в Керченский пролив, сообщает РИА «Новости».

В интервью украинским СМИ он сообщил, что не может оценивать операцию в Керченском проливе, поскольку не был в то время в должности, однако считает, что «не надо было подвергать моряков такой опасности».

Он отметил, что также имеет вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко.

Хомчак отметил, что у Украины «не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать».

25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.