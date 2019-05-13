В МИД РФ высказались о денуклеаризации КНДР

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Глава МИД России Сергей Лавров высказался относительно денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот процесс должен охватить весь Корейский полуостров, а не только северную часть.

Как отмечается, такое заявление Лавров сделал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам его переговоров с китайским коллегой Ван И.

Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин приветствуют диалог между США и КНДР, который должен проходить поэтапно и на основе взаимности и открытости.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил возможность сделки с КНДР по денуклеаризации.