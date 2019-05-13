В МИД РФ высказались о денуклеаризации КНДР
Глава МИД России Сергей Лавров высказался относительно денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, этот процесс должен охватить весь Корейский полуостров, а не только северную часть.
Как отмечается, такое заявление Лавров сделал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам его переговоров с китайским коллегой Ван И.
Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин приветствуют диалог между США и КНДР, который должен проходить поэтапно и на основе взаимности и открытости.
Ранее президент США Дональд Трамп оценил возможность сделки с КНДР по денуклеаризации.