ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения по захвату судов с воздуха и моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Как отмечается, абордажные группы морского центра «захватили и уничтожили противника».

Уточняется, что захват судов осуществлялся воздушным путем системой «Канат», а также водным путем на скоростных катерах.

Кроме того, на палубе корабля в ходе ближнего боя был уничтожен условный противник.

Ранее сообщалось, что США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО.