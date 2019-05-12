ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения по захвату судов с воздуха и моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Как отмечается, абордажные группы морского центра «захватили и уничтожили противника».
Уточняется, что захват судов осуществлялся воздушным путем системой «Канат», а также водным путем на скоростных катерах.
Кроме того, на палубе корабля в ходе ближнего боя был уничтожен условный противник.
Ранее сообщалось, что США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО.