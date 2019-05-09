Стало известно, увеличит ли Россия число военных в Венесуэле
Вице-премьер Юрий Борисов ответил на вопрос, собирается ли Россия увеличивать число военных специалистов в Венесуэле, передает РИА «Новости».
По его словам, такое в планы не входит.
«Даже не думали об этом», — сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Каракасе не исключили военного вторжения в Венесуэлу.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.